Внаслідок вогневого удару ЗСУ російські окупанти втратили під Золотим близько 60 осіб та 4 одиниці техніки, - Генштаб
8 74517
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що внаслідок вогнвого удару ЗСУ під Золотим російські окупанти втратили понад 60 осіб вбитими та пораненими, а також 4 одиниці техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це поввідомляється у фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки.
Російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні".