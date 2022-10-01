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Внаслідок вогневого удару ЗСУ російські окупанти втратили під Золотим близько 60 осіб та 4 одиниці техніки, - Генштаб

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Внаслідок вогневого удару ЗСУ російські окупанти втратили під Золотим близько 60 осіб та 4 одиниці техніки, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що внаслідок вогнвого удару ЗСУ під Золотим російські окупанти втратили понад 60 осіб вбитими та пораненими, а також 4 одиниці техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поввідомляється у фейсбуці Генштабу. 

У повідомленні зазначається: "Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки.

Російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні".

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Топ коментарі

  • LoraUA
    Задорнов подав протест, що всі новоприставлені і свіжоусопші кацапи потрапляють до Кобзона, а не на його ідеотсько-гумористичне шоу "ну, тупые" ))
  • саша паламарчук
  • саша паламарчук
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