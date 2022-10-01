Боррель про вступ України в НАТО: Зараз головне - продовжувати військову підтримку

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що приєднання України до НАТО "не є основним питанням на теперішній момент".

Про це він сказав в інтерв'ю каналу 24 Horas, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На теперішній момент головне, за його словами, продовжувати надавати військову підтримку Україні, як це робилося досі, та продовжувати санкції проти Росії, які, на його запевнення, "дають ефект".

Боррель виступив за продовження більшої військової допомоги Україні, додаткові санкції, збереження існуючих санкцій та за "участь у світовій дипломатичній битві, тому що не всі країни діють проти Росії так само ефективно, сильно та рішуче".

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Боррель нагадав, що через російське вторгнення ЄС вперше використав свої кошти для закупівлі зброї та її доставки до третьої країни, що воює. "Разом із внеском США це те, що дозволило Україні захистити себе", - сказав Боррель.

Щодо ядерної загрози від президента Росії Владіміра Путіна, Боррель сказав, що "всі ризики можливі".