Держави-скептики мають переглянути позицію щодо членства України в НАТО, - Кулеба
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.
"Майбутнє євроатлантичного простору вирішується в Україні. Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України", — заявив міністр.
Міністр переконаний, що звернення України до НАТО змінює логіку та динаміку процесу євроатлантичної інтеграції нашої держави.
"Ситуація докорінно змінилася. І навіть держави, які все ще скептично налаштовані щодо членства України в НАТО, мають переглянути свою позицію за цих нових обставин", — наголосив він.
Дмитро Кулеба нагадав, що коли Україна раніше подала заявку на членство в Європейському Союзі, реакція деяких столиць, які були традиційно скептично налаштовані ц цьому питанні, теж була вкрай стриманою.
"Але зрештою ця заявка змінила динаміку та логіку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата на членство в ЄС. Нинішня заявка так само змінює логіку та динаміку процесу", — зауважив він.
Міністр зауважив, що Україна сьогодні є державою, яка попри війну продовжує впроваджувати реформи, а також державою, яка жертвує своїми найкращими синами та доньками, захищаючи демократію.
Він зазначив, що зараз м’яч на полі НАТО, і якщо Альянс вирішить визначити список кроків, які Україні потрібно виконати, щоб успішно завершити процес інтеграції, наша держава готова їх виконати.