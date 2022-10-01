Держави-скептики мають переглянути позицію щодо членства України в НАТО, - Кулеба

З огляду на докорінну зміну ситуації, Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО, які раніше скептично ставилися до вступу нашої держави до Альянсу, адже саме в Україні нині вирішується майбутнє євроатлантичного простору.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.

"Майбутнє євроатлантичного простору вирішується в Україні. Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України", — заявив міністр.

Міністр переконаний, що звернення України до НАТО змінює логіку та динаміку процесу євроатлантичної інтеграції нашої держави.

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"Ситуація докорінно змінилася. І навіть держави, які все ще скептично налаштовані щодо членства України в НАТО, мають переглянути свою позицію за цих нових обставин", — наголосив він.

Дмитро Кулеба нагадав, що коли Україна раніше подала заявку на членство в Європейському Союзі, реакція деяких столиць, які були традиційно скептично налаштовані ц цьому питанні, теж була вкрай стриманою.

"Але зрештою ця заявка змінила динаміку та логіку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата на членство в ЄС. Нинішня заявка так само змінює логіку та динаміку процесу", — зауважив він.

Міністр зауважив, що Україна сьогодні є державою, яка попри війну продовжує впроваджувати реформи, а також державою, яка жертвує своїми найкращими синами та доньками, захищаючи демократію.

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Він зазначив, що зараз м’яч на полі НАТО, і якщо Альянс вирішить визначити список кроків, які Україні потрібно виконати, щоб успішно завершити процес інтеграції, наша держава готова їх виконати.