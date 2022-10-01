Пришвидшити допомогу Україні, нові санкції та виключення РФ з організацій: МЗС запропонувало державам-партнерам варіанти відповідей на російські спроби "анексії"

Влаштований російським керівництвом спектакль з підписанням сумнівних паперів із самопроголошеними ватажками окупаційних адміністрацій в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України про їх нібито приєднання до Російської Федерації жодним чином не змінює правового статусу тимчасово окупованих територій як суверенних територій України та не матиме жодних правових наслідків для адміністративно-територіального устрою чи міжнародно визнаних кордонів нашої держави.

Ці дії є юридично нікчемними згідно з міжнародним правом та не варті навіть паперу, на якому вони закріплені, йдеться у заяві МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Незаконна спроба анексії українських територій є частиною загарбницької війни Росії проти України та свідомим знищенням Статуту ООН. Росія свідомо загострює ситуацію та демонструє повну зневагу до всіх країн та міжнародних організацій, які закликали її до переговорів і миру. Кремль пішов на спробу анексії українських територій попри попередження української сторони, що цей крок покладе край будь-яким дипломатичним зусиллям. Росія свідомо обрала війну, а не мир.

У відповідь на дії Росії Україна ухвалила низку рішень задля зміцнення своєї безпеки та безпеки євроатлантичного простору загалом. Серед них офіційне звернення щодо приєднання до Організації Північноатлантичного договору за пришвидшеною процедурою, активізація зусиль щодо збільшення військової, фінансової, та гуманітарної допомоги партнерів, а також пришвидшення реалізації гарантій безпеки для України та Європи згідно із Київським безпековим договором.

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Україна та світ ніколи не визнають російських спроб встановити контроль над українською землею та не погодяться на неправомірні російські ультиматуми. Реалізуючи своє законне право на самооборону, Україна продовжить звільняти тимчасово окуповані Росією території, відновлюючи свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, звільняючи своїх людей з окупації, захищаючи своє право на існування як держави і нації.

Україна забезпечить притягнення Кремля до відповідальності за всі вчинені злочини.

Україна закликає партнерів вжити рішучих і невідкладних дій задля захисту міжнародного правопорядку, зокрема пришвидшити надання нашій державі усієї необхідної військової, економічної та фінансової допомоги, а також запровадити додаткові жорсткі санкції проти Росії.

Росія та її керівництво повинні бути ізольовані від цивілізованого світу, їм не місце в міжнародних організаціях та на міжнародних майданчиках. Україна наполягає на необхідності юридично та політично визнати Росію тим, чим вона є: державою-терористом.

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Ми закликаємо кожну державу підтримати ініціативу щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ініційованого українською стороною задля притягнення вищого військово-політичного керівництва Росії до відповідальності за розв’язання злочинної війни проти України", - заявили у МЗС.