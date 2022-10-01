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Україна може отримати танки та літаки в рамках ленд-лізу після політичного рішення, - Резніков

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Україна може отримати танки та літаки в рамках ленд-лізу після політичного рішення, - Резніков
Україна може замовити певне озброєння за програмою ленд-лізу лише після прийняття політичного рішення щодо можливості поставки зброї нашій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Досі ми ведемо переговори з нашими партнерами про те, який бойовий танк буде на озброєнні української армії. Чи це буде американський "Абрамс", чи німецький "Леопард", чи британський, чи французький. Це питання прийняття політичного рішення", - сказав він.

Тобто, лише після затвердження вибору, Україна зможе щось замовити.

За словами Резнікова, те ж саме стосується і бойових літаків.

Також читайте: Україна може отримати західні танки. Конкретних планів поки немає, - Білий дім

Топ коментарі

  • YU ST
    Більша частина російських окупантів, що знаходилися у Лимані Донецької області, або здалися у полон українських військових, або "передислокувалися" у мішки для трупів.

    Про це повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.
  • arye z.
    Зараз пробігся російськими пабликами - Чого там щодо Лімана?
    Головний мотив - повна розгубленість.
    - Як же так, пане президенте. Ворог на російській території захопив російське місто з російським населенням. Що робити будемо?
    Бу-га-га...!!!

  • Colt
    Блин, задолбали. Сначала сделайте.
    А потом можно и сообщить: техника уже в войсках.
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