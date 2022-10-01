Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон, - Міноборони

Міністерство оборони України прокоментувало ситуацію, яка склалася в місті Лиман Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному твіттері Міноборони.

У повідомленні зазначається: "Дякуємо "Міністерству оборони" Росії за успішну співпрацю в організації навчань "Ізюм 2.0". Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон. У нас до вас одне запитання: чи хочете ви повторення?"

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