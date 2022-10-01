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Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон, - Міноборони

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Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон, - Міноборони
Міністерство оборони України прокоментувало ситуацію, яка склалася в місті Лиман Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному твіттері Міноборони. 

У повідомленні зазначається: "Дякуємо "Міністерству оборони" Росії за успішну співпрацю в організації навчань "Ізюм 2.0". Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український  полон. У нас до вас одне запитання: чи хочете ви повторення?"

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    пишаюсь Вами.. успіхів !! і будьте обережні і уважні-ця гадюка ще може вкусити!!
  • Валентин Коваль
    Звитяга наших воінів -- низькии уклін.
  • Maxim Ak-Murza
    Почекайте. Этот скот сначала надо рассортировать, помыть хотя бы из шланга, прививки от бешенства им сделать. А потом уже их допускать до общения с людьми.
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