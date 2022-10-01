Держатом закликає світ втрутитись у ситуацію із викраденням гендиректора Запорізької АЕС Мурашова

Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ) закликає світову спільноту вжити всіх можливих заходів для звільнення з полону генерального директора Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Ігоря Мурашова.

Про це повідомляє ДІЯРУ, передає Цензор.НЕТ.

"Держатомрегулювання закликає наших міжнародних партнерів втрутитися у ситуацію та допомогти звільнити із російського полону гендиректора ЗАЕС. Закликаємо МАГАТЕ, Єврокомісію, ООН задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Ігоря Мурашова з полону російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

У ДІЯРУ наголосили, що гендиректор ЗАЕС є ліцензованою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі функції щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Зазначається, що затримання посадової особи такого рівня, окрім того, що є цинічним актом залякування персоналу ЗАЕС та нелюдського ставлення росіян до громадян України, створює реальні ризики щодо безпеки ЗАЕС.

Крім того, у ДІЯРУ підкреслили, що Мурашов є цивільною особою, тому дії російських військових є грубим порушенням міжнародного права. Відповідно, загарбники мають негайно звільнити гендиректора ЗАЕС та повернути його до виконання своїх обов’язків.

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"Вкотре закликаємо світову спільноту посилити тиск та вплинути на країну-агресора задля припинення обстрілів Запорізької АЕС, недопущення репресій проти персоналу ЗАЕС та їхніх родин", - зазначили в ДІЯРУ.

Відомство наголошує, що міжнародна спільнота має сприяти повній деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС, поверненню її під контроль України.