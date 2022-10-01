Новини • Війна

Блінкен запевнив Кулебу, що США продовжать підтримувати Україну попри будь-які незаконні кроки Путіна

2 34910
Блінкен запевнив Кулебу, що США продовжать підтримувати Україну попри будь-які незаконні кроки Путіна
Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну в цій боротьбі.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном я подякував США за непохитну підтримку, включаючи надання 12,35 млрд доларів на нову безпекову та бюджетну допомогу. Держсекретар запевнив, що попри будь-які незаконні кроки Путіна, США продовжуватимуть підтримувати Україну в нашій справедливій боротьбі", - повідомив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підготовлені в Москві результати псевдореферендумів не відображають волі народу України, - Блінкен

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Лиман Донецкая область освобожден!!!
  • Герхард
    Та дайте вже Кулебі оселедця. Він же ж нервує, що недостатньо доносить волю Боневтіка.

    Хоча Блінкену на волю Боневтіка відверто насрати.
  • три - пятнадцать
    в цьому ще когось потрібно запевняти?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини