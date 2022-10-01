Блінкен запевнив Кулебу, що США продовжать підтримувати Україну попри будь-які незаконні кроки Путіна
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Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну в цій боротьбі.
Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Під час сьогоднішньої телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном я подякував США за непохитну підтримку, включаючи надання 12,35 млрд доларів на нову безпекову та бюджетну допомогу. Держсекретар запевнив, що попри будь-які незаконні кроки Путіна, США продовжуватимуть підтримувати Україну в нашій справедливій боротьбі", - повідомив Кулеба.