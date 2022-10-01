Глава Міноборони Німеччини Ламбрехт раптово прибула до Одеси: "Принесла хороші новини та додаткові інструменти для зміцнення ЗСУ"

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що під час візиту його німецької колеги Крістіне Ламбрехт до України вона привезла "додаткові інструменти" для зміцнення української армії.

"Приймав мою німецьку колегу Крістіне Ламбрехт на півдні України. Пані міністерка принесла хороші новини та додаткові інструменти для зміцнення української армії", - написав Резніков у Twitter у суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що вони з Ламбрехт обговорили поточну геополітичну та безпекову ситуацію. Крім того, Ламбрехт поспілкувалася з українськими військовими та побачила німецьку зенітну самохідну установку Gepard на бойовому чергуванні.

Це перший візит Ламбрехт в Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії, пише УП.

Міністерка оборони ФРН пообіцяла, що Україна найближчим часом отримає перший з кількох обіцяних Берліном комплексів протиповітряної оборони IRIS-T. За її словами, він має надійти протягом "наступних кількох днів".

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Повідомляється, що Ламбрехт довелося на деякий час сховатися у бункері через повітряну тривогу.

Міністерці, зокрема, розповіли про застосування переданих урядом ФРН Києву САУ Gepard. За словами Ламбрехт, ці самохідні зенітні установки допоможуть захистити одеську критичну інфраструктуру від ракетних ударів РФ.

Раніше Німеччина поставила Україні загалом 30 таких САУ, а також 6000 боєприпасів до них.