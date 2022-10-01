Вас вибиватимуть по одному, поки ви не вирішите проблему, - Зеленський до росіян

Президент Володимир Зеленський натякнув окупантам про необхідність вирішити проблему з "тим одним", який розпочав безглузду для Росії війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні наприкінці 220-го дня війни.

Говорячи про ситуацію у країні-агресорці, президент зазначив, що "вони там, до речі, уже почали кусати один одного: шукають винних, звинувачують у провалах якихось генералів...".

"Це перший дзвіночок, який варто почути на всіх рівнях російської влади. Поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами-відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії", - наголосив український президент.

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