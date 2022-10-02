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ФСБ була проти обміну Медведчука, але Путін погодився, - Washington Post

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ФСБ була проти обміну Медведчука, але Путін погодився, - Washington Post
Президент РФ Володимир Путін не прислухався до попередження ФСБ про те, що обмін 215 українських полонених на Віктора Медведчука та 55 росіян спричинить негативну реакцію серед прихильників глави Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

За словами американського джерела видання, Путін вважав за краще обміняти одного зі своїх довгострокових маріонеток в Україні, Медведчука, на героїв Маріуполя.

"В Україні дуже багато раділи, що повернули додому доблесних воїнів, а в Москві дуже багато хто з огидою побачив, що для Путіна дійсно важливо", - сказав він.

За словами іншого джерела, "ФСБ була категорично проти".

"Вона усвідомила наслідки того, як угода виглядатиме для громадськості", - заявив він.

Видання зазначає, що посередником у переговорах виступали бізнесмен Роман Абрамович та саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман. Для обох основним мотивом була можливість покращити свої відносини із країнами Заходу, кажуть джерела газети.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Дмитрий 297cdebe
    Там наверное все ценное из Лавры уже в рашке

    Причем часть еще до войны
  • Roman Skripnik
    Глава Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел задержан на контрабанде - СМИ

    Глава Киево-Печерской Лавры был пойман при попытке контрабандного вывоза церковных ценностей. Документы на сопровождение церковного имущества он выписал сам.

    Сколько было вывезено в течение его поездок раньше, пока неизвестно. Этим делом уже занимаются правоохранительные органы.
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