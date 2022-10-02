ФСБ була проти обміну Медведчука, але Путін погодився, - Washington Post
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .
За словами американського джерела видання, Путін вважав за краще обміняти одного зі своїх довгострокових маріонеток в Україні, Медведчука, на героїв Маріуполя.
"В Україні дуже багато раділи, що повернули додому доблесних воїнів, а в Москві дуже багато хто з огидою побачив, що для Путіна дійсно важливо", - сказав він.
За словами іншого джерела, "ФСБ була категорично проти".
"Вона усвідомила наслідки того, як угода виглядатиме для громадськості", - заявив він.
Видання зазначає, що посередником у переговорах виступали бізнесмен Роман Абрамович та саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман. Для обох основним мотивом була можливість покращити свої відносини із країнами Заходу, кажуть джерела газети.