Я особисто попереджав Шойгу про наслідки застосування ядерної зброї, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін у новому інтерв’ю засудив "брязкання ядерною зброєю" з боку президента РФ Володимира Путіна і сказав, що, хоча він не бачив нічого, що свідчило б про те, що глава Кремля наважився застосувати ядерну зброю в війні з Україною, що триває, вибір залишається за російською стороною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

"Щоб було ясно, хлопець, який приймає це рішення, я маю на увазі, це одна людина… Так само, як він ухвалив безвідповідальне рішення вторгнутися до України, ви знаєте, він міг ухвалити інше рішення. Але зараз я не бачу нічого, що змусило б мене повірити, що він ухвалив таке рішення (застосувати ядерну зброю)", – сказав Остін.

Він додав, що в приватному порядку передав своєму російському колезі, міністру оборони Росії Сергію Шойгу, не йти цим шляхом і не поводитися так безвідповідально.

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Остін сказав, що він не розмовляв із Шойгу "в останні дні", але зазначив, що інші члени керівництва уряду США нещодавно передавали аналогічні повідомлення Росії.

Нагадаємо, за словами офіційних американських осіб, США протягом останніх кількох місяців приватно повідомляли Росії, що на неї чекають наслідки, якщо Москва вирішить використовувати ядерну зброю у війні проти України. Не відразу було ясно, як і коли було відправлено попередження. За словами одного чиновника, до цього причетний Державний департамент.

Остін назвав заяви Путіна про анексію української території незаконними, а погрози застосувати ядерну зброю – безвідповідальною заявою.

"Це брязкання ядерною зброєю – не те, що ми очікуємо почути від лідерів великих країн, які мають потенціал", – сказав Ллойд Остін.

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