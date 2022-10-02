Для Путіна важливіше утримати окупований південь України, а не Луганщину, - ISW

Ймовірно, російський диктатор Володимир Путін більше зацікавлений у тому, аби утримати окупаційний режим на території Запорізької та Херсонської областей, а не укріпити позиції росіян на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Поразка під Лиманом вказує на те, що президент Росії Володимир Путін зменшує пріоритетність захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України", - йдеться в повідомленні.

Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, попри нещодавній крах Харківсько-Ізюмського фронту й оточення сил РФ у районі Лиману.

Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в Куп'янську або Лимані майже напевно було ухвалено Путіним, а не військовим командуванням, і свідчить про те, що Путін дбає про утримання стратегічно важливих ділянок Херсонської та Запорізької областей значно більше, ніж про Луганську область.

Через критику та поразки на полі бою Кремль може готуватися до перестановки в Міноборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін поквапився з оголошенням анексії чотирьох областей України, залишивши території без управління, - ISW

Також у ISW вважають, що Росія, ймовірно, ставить умови для того, щоб взяти на себе юридичну відповідальність за ЗАЕС.

Зокрема, російська влада затримала директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Окупанти хочуть передати ЗАЕС під контроль "Росатому" і створити нову юрособу для ЗАЕС.

Ймовірно, РФ намагатиметься використати свій контроль над ЗАЕС для тиску на МАГАТЕ з метою легітимізації незаконної російської анексії окупованої української території шляхом примушення його визнати законний контроль Росії над ЗАЕС.

Також повідомляється, що російські війська здійснили невдалу наземну атаку на Козачу Лопань на півночі Харківської області 1 жовтня.

Такі атаки свідчать про те, що Путін, імовірно, зберігає мету відновити контроль над територією за межами областей, які він незаконно анексував, і готовий виділяти російські військові ресурси для таких наступальних дій, замість того, щоб присвятити їх обороні проти українського контрнаступу на Донбасі.