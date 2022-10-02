Лише 10 тис. осіб отримали паспорт РФ на захоплених територіях Запоріжжя, - мер Мелітополя Федоров

На тимчасово окупованій території Запорізької області, де проживають приблизно пів мільйона людей, російські паспорти отримали лише 10 тисяч.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованій території Запорізької області в мирний час проживало від 700 до 800 тисяч людей. Зараз проживає, мабуть, від 400 до 500 тисяч. За останні сім місяців російські паспорти отримали лише 10 000 жителів. Це дуже мала цифра, і вони зробили це під примусом", - сказав він.

Федоров додав, що окупанти давно намагаються змусити працівників бюджетної сфери отримувати російські паспорти, але в них не вистачає людей, які б погодилися працювати у цих фейкових паспортних столах.

Мер Мелітополя також зазначає, що російські прикордонники, які несуть службу на блокпосту на в'їзді в тимчасово окупований Крим, не визнають "паспорти", видані окупантами, та вимагають у людей українські документи.

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