Збито 5 із 7 дронів-камікадзе "Shahed-136", якими окупанти атакували Миколаївщину, - Повітряні сили
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2 жовтня уночі російські окупаційні війська атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе "Shahed-136".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"П’ять із семи "Shahed-136" знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.