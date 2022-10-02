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Збито 5 із 7 дронів-камікадзе "Shahed-136", якими окупанти атакували Миколаївщину, - Повітряні сили

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Збито 5 із 7 дронів-камікадзе "Shahed-136", якими окупанти атакували Миколаївщину, - Повітряні сили
2 жовтня уночі російські окупаційні війська атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"П’ять із семи "Shahed-136" знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти ударили дроном-камікадзе по центру Кривого Рогу, - Вілкул

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Топ коментарі

  • Огусто
    Наперли того непотребу купу, суки. Навіть попри те, що Ізраїль розвалив той завод по виготовленню.
    Ну це добре, що їх збивають. Що робити з тими ********* С-300, бо їх дох..я у орків і навалюють нам кожної ночі. Кожної ночі по 8 штук, кожної ночі 1-2 будинка в руйнацію... Земля здригається. Коли вже закриють небо від цього брухту???
    Локація - Миколаїв.
  • Ivan Livliv
    Треба нищити їх у гніздах.
  • Nov
    300
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