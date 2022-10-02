Окупанти продовжують вивозити до РФ дітей-сиріт з окупованої Луганщини, - Гайдай

Російські окупанти продовжують вивозити до РФ дітей-сиріт з окупованої Луганської області, ще 104 дитини готують передати під опіку російським сім’ям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Сергій Гайдай.

"Ще 76 дітей-сиріт вивезено до соціально-реабілітаційних центрів для неповнолітніх РФ, розташованих у Московській області. Наразі чотири регіони Росії мають прийняти їх у складі сімейних груп", - написав.

За його словами, загалом ще 104 дитини, які перебувають під наглядом у соціальних установах т.зв. "ЛНР" готуються до передачі під опіку до російських родин.

"Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед чоловічого населення, яка щоденно зростає, разом із кількістю загиблих військових. Що буде з цим питанням у так званій "ЛНР" росіянам байдуже - розуміють, що в Луганській області вони тимчасово", - наголосив Гайдай.

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