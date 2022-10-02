Росія нехтує Женевськими конвенціями: українські полонені проходять м’ясорубку допитів та тортур

Українські полонені утримуються в Росії та на окупованих територіях в місцях, де відсутні нормальні умови. В тому числі й доступ до медичної допомоги.

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника науково-дослідного відділу супроводу заходів внутрішньої комунікації Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Володимир Пєтухов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кілька десятків місць утримання наших військовослужбовців у Росії та на окупованих територіях в усіх умовах, скажімо так, не дуже. Медична допомога надається лише в окремих місцях... У Російській Федерації вони утримуються в СІЗО, там діють такі, жорсткі правила поведінки та звернення з нашими бранцями", - сказав Пєтухов.

За словами командувача медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, яка також брала участь у брифінгу, як правило, єдина медична допомога, яку можуть отримувати військовополонені - це допомога медпрацівників, які потрапили в полон разом із ними.

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"Там є старший лікар барака (один із військовослужбовців сказав мені, що він був ним), який без медикаментів, без нічого намагався надавати допомогу своїм товаришам", - сказала Остащенко.

Усі ті, хто повернувся з російського полону мають крайнє виснаження, торакальна торакальні та абдомінальні травми, сліди побоїв, а також (якщо людина на момент полону була поранена) запущені поранення.

Пєтухов наголосив, що РФ, на відміну від України, не виконує Женевські конвенції, майже всі військовополонені зазнають тортур.

"Росія нехтує Женевськими конвенціями. Умови, в яких перебувають військовослужбовці, взагалі не відповідають вимогам, прописаним у цій конвенції, і які Україна, до речі, виконує, виділяючи окремі табори для військовополонених росіян... Усі (українські військовополонені - ІФ) проходять м'ясорубку допиту тортур. Тих, що пройшли якось між крапельками, їх дуже мало. Це одиниці, їх можна перерахувати на пальцях рук", - сказав Пєтухов.

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