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Втрата РФ Лиману майже напевно посилить тиск на командування російської армії, - британська розвідка

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Втрата РФ Лиману майже напевно посилить тиск на командування російської армії, - британська розвідка
Російські сили остаточно втратили контроль над стратегічно важливим містом Лиман Донецької області, ймовірно, зазнавши значних втрат – ця чергова невдача РФ посилить тиск на командування російської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в недільному огляді розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Вона оцінює, що Лиман обороняли недоукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингенти добровільно мобілізованих резервістів.

"Сили, ймовірно, зазнали значних втрат, оскільки вони відходили по єдиній дорозі з міста, яка все ще перебуває в руках росіян", – зазначається в огляді.

Британська розвідка пояснює, що в оперативному плані Лиман має важливе значення, оскільки контроль над ним означає контроль над ключовою переправою через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону.

"Відхід Росії з Лиману також є значною політичною невдачею (Росії), з огляду на те, що він розташований в межах Донецької області – регіону, який Росія нібито прагнула "звільнити" і який вона намагалася незаконно анексувати", – додають там.

У британській розвідці зазначають, що виведення російських військ із Лиману призвело до подальшої хвилі публічної критики військового керівництва РФ з боку окремих посадовців. А подальші втрати територій "майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилення тиску на вищий командний склад".

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Топ коментарі

  • Колян Коляныч
    Ага, что-то давненько генералы с окон не летали...
  • Yevgen Shevchenko
    Це брехня хоча б тому, що нема ніяких гарантій дотримання "домовленостей" між Україною та рф.

    Україна не стала би відпускати декілька тисяч кацапів в обмін на ОБІЦЯНКУ рф обміняти полонених.
  • Дмитрий 297cdebe
    И убитых тоже

    Видно же что зашли без боя практически

    Все целое там
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