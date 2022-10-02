Сили тероборони ЗСУ стали страшним сном для ворога і довели, що українці сміливі, вільні та незламні, - Залужний

Сьогодні в Україні відзначають День територіальної оборони України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав бійців тероборони з цим святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Залужного.

"Вітаю з Днем територіальної оборони України! Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали невід’ємною частиною Збройних Сил України і страшним сном для ворога", - зауважує головнокомандувач.

"Ви взяли до рук зброю, щоб захистити свободу і рідних. Ще вчора люди мирних професій, сусіди, колеги, друзі, сьогодні - побратими і посестри. Під гаслом "Готові до спротиву!" Сили територіальної оборони ЗСУ довели, що українці сміливі, вільні, незламні!

Разом до Перемоги!" - додав Залужний.

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