Сили тероборони ЗСУ стали страшним сном для ворога і довели, що українці сміливі, вільні та незламні, - Залужний
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Сьогодні в Україні відзначають День територіальної оборони України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав бійців тероборони з цим святом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Залужного.
"Вітаю з Днем територіальної оборони України! Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали невід’ємною частиною Збройних Сил України і страшним сном для ворога", - зауважує головнокомандувач.
"Ви взяли до рук зброю, щоб захистити свободу і рідних. Ще вчора люди мирних професій, сусіди, колеги, друзі, сьогодні - побратими і посестри. Під гаслом "Готові до спротиву!" Сили територіальної оборони ЗСУ довели, що українці сміливі, вільні, незламні!
Разом до Перемоги!" - додав Залужний.