412 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 784 - поранені, - Офіс Генпрокурора
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 246, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській – 29", - йдеться в повідомленні.
Так, стало відомо, що 25 вересня поблизу с. Курилівка Куп’янського району Харківської області внаслідок прицільного обстрілу ворогом колони цивільних машин з людьми, які намагалися евакуюватися, загинуло 13 дітей.
30 вересня внаслідок обстрілу с. Подоли Куп’янського району Харківської області зазнав травм 13-літній хлопець.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.