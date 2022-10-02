412 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 784 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 2 жовтня 2022 року більш ніж 1196 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 412 дітей загинуло та понад 784 зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 246, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській – 29", - йдеться в повідомленні.



Так, стало відомо, що 25 вересня поблизу с. Курилівка Куп’янського району Харківської області внаслідок прицільного обстрілу ворогом колони цивільних машин з людьми, які намагалися евакуюватися, загинуло 13 дітей.



30 вересня внаслідок обстрілу с. Подоли Куп’янського району Харківської області зазнав травм 13-літній хлопець.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.

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