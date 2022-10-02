Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60 110 осіб, 264 літаки, 227 гелікоптерів, 2377 танків, 1405 артсистем, 4975 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 60 110 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,

танків - 2377 (+23) од,

бойових броньованих машин - 4975 (+26) од,

артилерійських систем - 1405 (+8) од,

РСЗВ - 337 (+1) од,

засоби ППО - 176 (+0) од,

літаків - 264 (+0) од,

гелікоптерів - 227 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1015 (+6),

крилаті ракети - 246 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3796 (+10) од,

спеціальна техніка - 131 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі.