Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60 110 осіб, 264 літаки, 227 гелікоптерів, 2377 танків, 1405 артсистем, 4975 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 60 110 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,
танків - 2377 (+23) од,
бойових броньованих машин - 4975 (+26) од,
артилерійських систем - 1405 (+8) од,
РСЗВ - 337 (+1) од,
засоби ППО - 176 (+0) од,
літаків - 264 (+0) од,
гелікоптерів - 227 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1015 (+6),
крилаті ракети - 246 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3796 (+10) од,
спеціальна техніка - 131 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі.