Минулої доби окупанти обстріляли 21 населений пункт на Запоріжжі, надійшло 22 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 21 населеного пункту.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Залізничне, Рівнопілля, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Дорожнянка, Малинівка, Успенівка, Полтавка, Кам'янське, Червоне, Білогір'я, Тимирівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Щербаки, Чарівне, Новояковлівка, Ольгівське, Мала Токмачка, Малі Щербаки. Надійшло 22 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - повідомили в ОВА.



На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.



Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 50 людей, з них 9 – діти.

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