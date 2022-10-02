Окупанти обстріляли прилеглі до кордону з РФ населені пункти на Харківщині та безуспішно спробували наступати на Козачу Лопань, - Синєгубов

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів, прилеглих до кордону з РФ та лінії зіткнення.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, обстрілювали м. Куп'янськ та населені пункти Куп'янського району, м. Вовчанськ та с. Гатище Чугуївського району.

"За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненням госпіталізована 71-річна жінка. Триває розслідування розстрілу цивільної колони в Куп'янському районі 25 вересня. За останніми даними, тоді загинуло 24 людини, в тому числі 13 дітей та вагітна жінка", - йдеться у повідомленні.

Продовжується гуманітарне розмінування Харківщини. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 704 вибухонебезпечних предмети.

Синєгубов також нагадує, що на лінії зіткнення йдуть бої.

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"Ворог здійснив спробу наступати на Козачу Лопань, але під вогнем наших захисників відійшов з втратами", - резюмує очільник регіону.