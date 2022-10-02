В армії Росії може бути зміна військового керівництва, - ISW

Успіхи українських військових, зокрема успішний наступ на лиман, викликали обурення кремлівських пропагандистів. Тепер вони почали шукати винних у поразці під Лиманом.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, своє обурення висловив Рамзан Кадиров. Він уже знайшов винних у поразці війська окупантів. Ним став командувач Центральним військовим округом, генерал-полковник Олександр Лапін. Крім того, Кадиров звинуватив у провалі начальника Генштабу генерала армії Валерія Герасимова.

Кадирова публічно підтримав і "кухар Путіна" Євген Пригожин. Він заявив, що вище військове командування повинне воювати "босоніж з автоматами на передовій". Не відстають і російські пропагандисти та військові журналісти. Вони почали наголошувати, що у провалах винне командування, адже воно є корумпованим і абсолютно не зацікавленим у досягненні стратегічних цілей Росії.

"Ці вислови можуть свідчити про одне: розкол між традиційними й нетрадиційними силами у Росії, швидше за все, зростає", - йдеться звіті ISW.

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