Війська РФ обстріляли дві громади на Сумщині, всього 16 "прильотів", - ОВА
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Російські окупаційні війська обстріляли дві громади на Сумщині.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Зноб-Новгородська громада. Між 1 та 2 ночі було два обстріли. Били з міномету та САУ. Усього 12 приходів. Близько 9 ранку по Хотінській громаді росіяни відкрили вогонь із САУ, 4 прильоти", - йдеться в повідомленні.
За словами очільника ОВА, попередньо в усіх випадках без жертв та руйнувань.