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Наслідки нічного обстрілу Миколаєва та області: двоє людей загинули, 7 поранено, - Кім

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Наслідки нічного обстрілу Миколаєва та області: двоє людей загинули, 7 поранено, - Кім
Російські війська цієї ночі вдарили ракетами по Миколаєву та області. Є влучення в цивільні об’єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма

"Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системами С-300. Зокрема, влучання зафіксовані біля двох чотириповерхових будинків. Внаслідок чого будинки зазнали пошкоджень, в одному з них виникла пожежа. Також зафіксовано влучання біля території лікарні. Всього внаслідок обстрілу поранення отримало сім осіб. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім.

Крім того, ворог обстріляв с. Шевченко Шевченківської громади. Внаслідок обстрілу дві людини загинуло, частково зруйновано житловий будинок.

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