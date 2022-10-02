Чекаємо на початок масштабного процесу деокупації Луганщини, - Гайдай

Окупанти "згортають" роботу на окупованій Луганщині.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Лимані майорить український прапор - отже, найближчим часом чекаємо на початок масштабного процесу деокупації Луганщини. Окупанти теж почали готуватися до неминучого - росіяни "згорнули" всю свою "бурхливу" дрібну діяльність, вивозять документацію, дограбовують, продумують шляхи втечі. Колаборанти вже в переляці", - зазначив він.

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