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Чекаємо на початок масштабного процесу деокупації Луганщини, - Гайдай

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Чекаємо на початок масштабного процесу деокупації Луганщини, - Гайдай
Окупанти "згортають" роботу на окупованій Луганщині.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Лимані майорить український прапор - отже, найближчим часом чекаємо на початок масштабного процесу деокупації Луганщини. Окупанти теж почали готуватися до неминучого - росіяни "згорнули" всю свою "бурхливу" дрібну діяльність, вивозять документацію, дограбовують, продумують шляхи втечі. Колаборанти вже в переляці", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Ніхто Петрович
    слова "повноцінна", "законна" і "російська" треба брати у лапки! Тому що це лише у хворій уяві містера )(уйло
  • Fjall_Raven
    дерьмак вже готує коридори для відступу братів своїх менших й строго заборонив ЗСУ знищувати орків?
  • Nov
    надо пользоваться моментом, х-ло сказало приватизировать атомную и охранять Херсон, на Луганскую, пока что, по-й
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