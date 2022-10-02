Підготовка до усунення Путіна від влади вже триває, - Буданов
Як перадає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.
"Росія не може саме зараз зупинитись, бо це тільки пришвидшить її розділення і руйнацію. Росія загнала себе в глухий кут, з нього ще реально вийти. Це визнання, що все це сталося помилково, вихід за адмінкордони 1991 року і початок вибудовування якогось діалогу з усім світом. Але це автоматично означає трансфер влади", - каже Буданов.
Очільник ГУР МО зазначив, що певні підготовчі процеси до усунення Путіна від влади вже йдуть.
"Є суперництво, це не один кандидат (в наступники Путіна. - Ред.), їх кілька. Про певних з них інформація в ЗМІ просочується, певних - ні", - додав Буданов.
Водночас, додав глава ГУР МО, трансфер влади може мати позитивні наслідки для України за певних умов.
"Він дасть Україні плюс лише в одному випадку - якщо вони приймуть цю парадигму сприйняття світу, захочуть видозмінитися. Це перша умова. Друга - ми чітко зробимо висновки про те, що було ці всі роки, і будемо правильно вибудовувати наше життя. У всіх інших випадках це нічого не змінить", - зазначив він.