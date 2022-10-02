Підготовка до усунення Путіна від влади вже триває, - Буданов

Росія загнала себе в глухий кут, але вона ще може вийти з війни і не розвалитися. Для цього потрібно буде, зокрема, усунути російського диктатора Володимира Путіна від влади.

Як перадає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"Росія не може саме зараз зупинитись, бо це тільки пришвидшить її розділення і руйнацію. Росія загнала себе в глухий кут, з нього ще реально вийти. Це визнання, що все це сталося помилково, вихід за адмінкордони 1991 року і початок вибудовування якогось діалогу з усім світом. Але це автоматично означає трансфер влади", - каже Буданов.

Очільник ГУР МО зазначив, що певні підготовчі процеси до усунення Путіна від влади вже йдуть.

"Є суперництво, це не один кандидат (в наступники Путіна. - Ред.), їх кілька. Про певних з них інформація в ЗМІ просочується, певних - ні", - додав Буданов.

Водночас, додав глава ГУР МО, трансфер влади може мати позитивні наслідки для України за певних умов.

"Він дасть Україні плюс лише в одному випадку - якщо вони приймуть цю парадигму сприйняття світу, захочуть видозмінитися. Це перша умова. Друга - ми чітко зробимо висновки про те, що було ці всі роки, і будемо правильно вибудовувати наше життя. У всіх інших випадках це нічого не змінить", - зазначив він.

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