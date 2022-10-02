96 визволених українських полонених отримали одноразову грошову виплату у 100 000 гривень
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України переказало 9,6 млн грн українцям, яких визволили з російського полону.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.
"Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії. Одноразову грошову допомогу отримали 96 колишніх полонених. З них 57 вдалося визволити вже після широкомасштабного вторгнення РФ. Всі вони отримали по 100 тис. грн", – йдеться в повідомленні.
Ця допомога надаватиметься також іншим оборонцям України, яких визволили з полону.