96 визволених українських полонених отримали одноразову грошову виплату у 100 000 гривень

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України переказало 9,6 млн грн українцям, яких визволили з російського полону.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії. Одноразову грошову допомогу отримали 96 колишніх полонених. З них 57 вдалося визволити вже після широкомасштабного вторгнення РФ. Всі вони отримали по 100 тис. грн", – йдеться в повідомленні.

Ця допомога надаватиметься також іншим оборонцям України, яких визволили з полону.

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