Росію виключили з Ради Міжнародної організації цивільної авіації

Росія не була переобрана у перших двох раундах виборів до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) - основного керівного органу цієї організації. Останній етап голосування відбудеться у вівторок, 4 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України, про це стало відомо 1 жовтня, під час Асамблеї ІСАО у Монреалі.

Як зазначається, таке колективне рішення 170 країн-членів ІСАО є відповіддю на повномасштабне вторгнення в Україну.

"Одразу після повномасштабного вторгнення Міністерство інфраструктури спільно з Державною авіаційною службою розпочали роботу над повною інфраструктурною ізоляцією РФ, в тому числі направили до міжнародних транспортних організацій, зокрема ICAO, листи з закликом виключити Росію зі свого складу. Після сотень тисяч зруйнованих життів, знищених міст і селищ в Україні – Росія має стати небажаним партнером для всього цивілізованого світу.

Можу лише вітати таке рішення організації та сподіваюсь, що у вівторок, 4 жовтня Росія остаточно вийде з Ради Міжнародної організації цивільної авіації", – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Керуюча рада ICAO складається із 36 країн. Вона є постійно діючим органом, а її держави-члени обираються на трирічний термін.

Раніше Росія вже отримала позначку "червоний прапор" за недостатнє гарантування безпеки польотів.

Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй та займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Учасниками ІСАО є приблизно 190 держав, серед них і Україна.

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