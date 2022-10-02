Мешканці деокупованих територій Херсонщини отримують по 1200 гривень, - Мінреінтеграції

Кошти отримують ті мешканці, які проживали в області під час окупації. Перші такі виплати Укрпошта вже доставила у визволені громади Херсонщини, зокрема Кочубеївку, Пригір’я, Заградівку. Всього допомогу планується виплатити понад 3 тис. осіб.