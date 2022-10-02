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Мешканці деокупованих територій Херсонщини отримують по 1200 гривень, - Мінреінтеграції

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Мешканці деокупованих територій Херсонщини отримують по 1200 гривень, - Мінреінтеграції
Кошти отримують ті мешканці, які проживали в області під час окупації. Перші такі виплати Укрпошта вже доставила у визволені громади Херсонщини, зокрема Кочубеївку, Пригір’я, Заградівку. Всього допомогу планується виплатити понад 3 тис. осіб.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен, хто пережив окупацію, отримає 1200 грн допомоги. Всі отримають виплати: діти, дорослі, літні люди. Допоможемо всім, незалежно від віку", – запевнила мешканців Херсонщини віце-прем’єрка Ірина Верещук.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    1200
    Та ви що. Такі гроші. Сльози
  • Gen Bate
    ***, вже взагалі б не платили, окупант і то по 10 000 давав.
  • Валентин Коваль
    Зима иде а вони пів - року без роботи без нічого -- хотя би по 12000 тис.
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