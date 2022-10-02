Окупанти максимально ускладнили виїзд із окупованої Херсонщини, - Соболевський

Із тимчасово окупованої території Херсонщини російські загарбники ускладнили виїзд.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти максимально ускладнили виїзд із Херсонщини. Так за вчорашній день змогли виїхати лише 11 осіб. А наразі існує правило отримання спеціального дозволу для виїзду", - йдеться в повідомленні.

При цьому, окрім того, що потрібно надати свої особисті дані окупантам, потрібно ще й максимально доступно пояснити, чому саме ви хочете покинути область, додав Соболевський.

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