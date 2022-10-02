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Витік газу з "Північного потоку-2" припинився, - Данське енергетичне агентство

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Витік газу з "Північного потоку-2" припинився, - Данське енергетичне агентство
Тиск газу в пошкодженому "Північному потоці-2" стабілізувався.

Про це компанія-оператор Nord Stream 2 AG повідомила Данському енергетичному агентству, інформує Цензор.НЕТ

"Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що наразі на газопроводі NS2 A досягнуто стабільного тиску. Таким чином, це свідчить про те, що витікання газу на цьому трубопроводі припинилося", – йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Тому що це вже не газопровід, а водопровід.
  • piligrim
    типу там тепер газу взагалі немає (тиск стабілізувався до нуля)... чи трубопровід має властивості до саморемонту?...
  • Николай Литовка 7bde8128
    Може, демонтувати?
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