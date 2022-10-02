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Роскомнагляд заблокував сайт аудіострімінгового сервісу SoundCloud через військові "фейки"

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Роскомнагляд заблокував сайт аудіострімінгового сервісу SoundCloud через військові "фейки"
У Росії заблокували сайт аудіострімінгового сервісу SoundCloud. Причиною цього є подкасти про війну, яку РФ розв’язала проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медіазону".

Платформу заблокував Роскомнагляд на вимогу Генеральної прокуратури Росії. Доступ був обмежений за статтею 15.3 (заклики до масових заворушень та екстремістської діяльності або розповсюдження недостовірної інформації).

Пропагандистські ЗМІ заявляють, що приводом для блокування стали військові "фейки".

За даними "Медіазони", претензії стосувалися облікових записів російської служби "Радіо Свобода", ВВС, DOXA та інших видань. Вони випускали подкасти, присвячені війні України.

При цьому росіяни зазначають, що програма SoundCloud ще працює, але є проблеми з роботою сайту.

Також читайте: Роскомнагляд заблокував роботу сервісу News.Google, - росЗМІ

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Топ коментарі

  • Oresta Bartka
    Чекаю не дочекаюсь, коли сарані обріжуть інтернет взагалі.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    не фейк
  • Garry Grant
    Ой,дураааак.🤦
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