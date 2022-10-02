Глава Міноборони ФРН Ламбрехт двічі ховалася в укриття через повітряну тривогу в Одесі

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час свого візиту до Одеси двічі ховалася в укриття через оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Ламбрехт прибула до України в суботу, 1 жовтня. Перша повітряна тривога в Одесі пролунала о 15:30. Тоді міністр проводила зустріч із главою Міноборони України Олексієм Резніковим. Вони обоє були змушені сховатися в укритті та провели там близько 45 хвилин.

Друга повітряна тривога пролунала в Одесі о 01:00 в неділю. Вона застала Ламбрехт в ліжку, але міністр спустилася в бункер готелю, у якому зупинилася. Через 20 хвилин був відбій.

Міністр розповіла, що не очікувала почути сигнал тривоги під час сну. Вона здала свій телефон перед поїздкою з міркувань безпеки, щоб її місцеперебування не могли встановити. Ламбрехт зазначила, що якби не це, то, ймовірно, ще б не спала і читала щось в смартфоні.

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