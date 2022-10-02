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Заява України на вступ до НАТО: рішення мають приймати усі країни блоку, - глава Пентагону Остін

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Заява України на вступ до НАТО: рішення мають приймати усі країни блоку, - глава Пентагону Остін
Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей" в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство оборони США

"Ми прагнемо підтримувати політику "відкритих дверей" НАТО, але рішення про розширення Альянсу повинні приймати всі країни блоку", - заявив Остін.

Він наголосив, що наразі США зосереджені насамперед на допомозі Україні, яка з 24 лютого захищається від російського вторгнення.

"Ми робимо все можливе, щоб Україна мала те, що їй потрібно для успіху. І ми бачимо дійсно хороші результати, досягнуті українськими силами", - підсумував глава Пентагону.

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Топ коментарі

  • Ростислав Коваль
    На 30.09 Україну підтримало 4 країни
    На 01.10 - вже 5
    На 02.10 - 9 країн висловили підтримку

    Решта - давайте швидше)
  • Ksenia VB
    Ясно що це так.
    Не розумію на що розраховував ЗЕ ? Треба спочатку домовлятись, а потім заяви робити.
  • Artemii Beseda
    В конституцію внесли закріпили курс НАТО ще при президенту Порошенко. проголосувавши 2/3 ві до складу ВР, а саму Верховну Раду обирав НАРОД! Також на той час вже 65 % підтримували НАТО в Україні
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