Заява України на вступ до НАТО: рішення мають приймати усі країни блоку, - глава Пентагону Остін
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Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей" в НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство оборони США.
"Ми прагнемо підтримувати політику "відкритих дверей" НАТО, але рішення про розширення Альянсу повинні приймати всі країни блоку", - заявив Остін.
Він наголосив, що наразі США зосереджені насамперед на допомозі Україні, яка з 24 лютого захищається від російського вторгнення.
"Ми робимо все можливе, щоб Україна мала те, що їй потрібно для успіху. І ми бачимо дійсно хороші результати, досягнуті українськими силами", - підсумував глава Пентагону.