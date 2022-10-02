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Механізм позбавлення Медведчука мандата буде знайдено, - Стефанчук

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Механізм позбавлення Медведчука мандата буде знайдено, - Стефанчук
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сподівається, що буде знайдено механізм для позбавлення Віктора Медведчука депутатського мандата.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є бажане. Я цього (позбавити Медведчука депутатського мандата. - Ред.) хочу. А є реальність. Конституція України передбачає сім підстав для позбавлення депутатського мандата. У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити. Ми сподіваємося, що знайдемо одну із семи підстав і організуємо все, щоб і він (Медведчук. - Ред.), і йому подібні перестали бути народними депутатами України", - сказав голова ВР.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Пишуть, що наші на правому березі Дніпра почали рух з півночі на південь - від Осокорівки вздовж берега водосховища на Дудчани, в перспективі - на греблю Каховської ГЕС. Йдуть по тилах правобережного угрупування, орків там по селах мало, всі були підтягнуті до лінії фронту.
    Вже зайшли в Золоту Балку.
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    "Конституція України передбачає сім підстав для позбавлення депутатського мандата. У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити. Ми сподіваємося, що знайдемо одну із семи підстав"
    Гигант мысли, фуле.
  • Бенина Мама
    "...організуємо все, щоб і він (Медведчук. - Ред.), і йому подібні перестали бути народними депутатами України". Там ему подобных ползала сидит...
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