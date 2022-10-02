Папа Римський Франциск закликає Путіна припинити війну, а Зеленського - бути відкритим до серйозних пропозицій миру

Папа Римський Франциск висловлює глибоку стурбованість ядерною загрозою та військовою ескалацією війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

Франциск закликав до негайного припинення вогню, а також поважати територіальну цілісність кожної країни та права меншин.

"Моє звернення адресоване перш за все Президенту Російської Федерації з проханням припинити цю спіраль насильства і смерті, в тому числі і заради власного народу. З іншого боку, глибоко засмучений величезними стражданнями українського народу внаслідок агресії, якої він зазнав, я не менш впевнено звертаюся до Президента України бути відкритим до серйозних пропозицій миру. Я закликаю всіх дійових осіб міжнародного життя та політичних лідерів націй зробити все можливе, щоб покласти край війні, не дозволяючи втягнути себе в небезпечну ескалацію, а також сприяти та підтримувати ініціативи діалогу", - наголосив Папа Римський.

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