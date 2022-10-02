Лідери держав ЄС обговорять безпеку критичної інфраструктури після пошкоджень "Північних потоків", - Мішель

Наступної п’ятниці у Празі відбудеться неформальний саміт Європейського Союзу. На ньому обговорюватимуть безпеку критичної інфраструктури у зв’язку з пошкодженнями російських газогонів у Балтійському морі.