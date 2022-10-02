На сьогодні вже проведено 24 обміни, 808 осіб повернуто з російського полону, - Маляр

Станом на 2 жовтня Україна провела з Росією 24 обміни. З російського полону повернули 808 осіб.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

Вона також нагадала, що ще на початку широкомасштабного вторгнення Росії постановою Кабміну був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Дуже важливо, щоби люди, які сьогодні розшукають своїх родичів та друзів, по-перше, мали чітку інформацію і знали, куди звертатися, і по-друге, щоб суспільство знало, що відбувається зі звільненими полоненими", - зазначила вона.

Маляр також наголосила, що Україна виконує всі норми Женевських конвенцій щодо питань поводження з військовополоненими.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на базі ГУР МО України працює за адресою – м. Київ, вулиця Спаська 37.

Консультаційна лінія: +38 (095) 412 74 24, понеділок-п’ятниця 10:00 – 16:00.

Запис на прийом: +38 (044) 425 12 09, понеділок-п’ятниця 09:00 – 17:00.

Там здійснюється прийом родичів військовополонених та безвісти зниклих, де люди можуть отримати юридичну чи психологічну допомогу та просто інформацію.

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