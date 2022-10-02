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Рашисти селяться в лікарнях та житлових будинках, оскільки адміністративні будівлі Херсонщини вважають для себе небезпечними, - Хлань

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Рашисти селяться в лікарнях та житлових будинках, оскільки адміністративні будівлі Херсонщини вважають для себе небезпечними, - Хлань
Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині селяться у житлових будинках та лікарнях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Окупанти зараз почали розселятися в лікарнях, у будинках людей тому, що розселятися в адміністративних будинках вважають для себе вже небезпечним. Учора в Бериславі було знищено будівлю поліції, де саме розміщувалися окупанти. Рашистів, як кажуть, там багато під завалами залишилося", - розповів він.

Хлань додав, що окрім розселення загарбників переважно у приватному секторі, на окупованих територіях також спостерігаються пограбування місцевих окупантами, які "останнім часом справді забирають багато".

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Топ коментарі

  • Dnipro 25e02bf4
    Саме безпечне місто для ублюдків це пакет
  • Перехватчик
    Национальная гвардия Украины уничтожила российский БМП-3 IFV ударом ATGM в районе Павловки, #Донецкая область.

    https://twitter.com/i/status/1576480412020264960
  • Антип61
    А що там Амнесті Інтернешнл? Мовчать? А що ж так?
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