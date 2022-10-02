Рашисти селяться в лікарнях та житлових будинках, оскільки адміністративні будівлі Херсонщини вважають для себе небезпечними, - Хлань

Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині селяться у житлових будинках та лікарнях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Окупанти зараз почали розселятися в лікарнях, у будинках людей тому, що розселятися в адміністративних будинках вважають для себе вже небезпечним. Учора в Бериславі було знищено будівлю поліції, де саме розміщувалися окупанти. Рашистів, як кажуть, там багато під завалами залишилося", - розповів він.

Хлань додав, що окрім розселення загарбників переважно у приватному секторі, на окупованих територіях також спостерігаються пограбування місцевих окупантами, які "останнім часом справді забирають багато".

Також читайте: ЗСУ потроху просуваються у бік Херсона. Уражені техніка та скупчення живої сили ворога у місті, - радник мера Головня