Новини • Агресія Росії проти України

США готові виділяти Україні $1,5 млрд щомісяця до кінця війни, - Bloomberg

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США готові виділяти Україні $1,5 млрд щомісяця до кінця війни, - Bloomberg
США готові підтримувати фінансами Україну і підштовхують своїх європейських союзників до виділення аналогічних сум.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ

"США готові підтримувати фінансову систему України, надаючи допомогу в розмірі 1,5 мільярда доларів на місяць протягом всієї війни проти Росії. Раніше Білий дім провів низку переговорів на цю тему, зокрема за останні дні з представниками ЄС, і закликав Євросоюз зробити більше для підтримки України", - повідомляє видання.

Джерела Bloomberg розповіли,  що союзники обговорюють більш регулярний механізм, який допоможе утримати економіку України на плаву, оскільки війна затягується.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    God Bless America!
    thank you
  • Николай Николаевич b96f438b
    Тут вам нє здєсь! А на рахунок внуків згоден. Тюремного строку за розкрадання американської допомоги вистачить і внукам. 😁
  • stavr
    "справжній друг пізнається у скруті"- народне прислів"я
    подяка США і американцям
    повага Байдену
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