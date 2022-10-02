Україна стане членом НАТО після перемоги над РФ, - глава делегації ВР у ПА НАТО Чернєв

Україна стане членом НАТО в Україні після своєї перемоги над Російською Федерацією.

Таку думку висловив глава делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сподіваюся, що НАТО і нас зможе прийняти дуже швидко, тому що де-факто ми зараз дуже швидко йдемо відповідно до стандартів НАТО у військовій частині і сподіваюся, що після закінчення війни де-факто перетворитися в де-юре, і ми станемо членом НАТО без будь-яких ПДЧ (плану дій щодо членства НАТО. - Ред.) і дуже швидко", - сказав Чернєв в ефірі єдиного телемарафону в неділю.

За словами народного депутата, не йдеться про підтримку війни Північноалантичним альянсом, а про те, "що буде після війни, після нашої перемоги, щоб ми отримали гарантії безпеки у вигляді парасольки НАТО".

"Ми ж розуміємо, що Росія не заспокоїться і через три-п'ять-десять років, коли вона акумулює ще раз свої ресурси, вона знову спробує захопити або частину території, або всю Україну", - наголосив Чернєв.

Він також зазначив, що після 24 лютого (повномасштабної агресії РФ) багато членів Альянсу змінили на користь України своє ставлення до питання про її членство в НАТО.

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"І зараз, якщо це не така полум'яна підтримка, то точно вони готові розглядати, в якому форматі і як Україна буде... ставати членом НАТО... Можуть бути якісь сюрпризи з Угорщиною, як завжди, але я думаю, що це не стане великою проблемою", - сказав Чернєв.