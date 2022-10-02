Австрійська залізниця скасувала безоплатний проїзд для українців, але під час першого в’їзду в країну квиток можна отримати без плати

З 1 жовтня почали діяти нові правила проїзду для українців Федеральною австрійською залізницею (BB), які передбачають лише одноразовий безплатний квиток під час в’їзду в країну з Чехії, Словаччини та Угорщини. Також скасовано безплатний проїзд у громадському транспорті Відня.

Про це передає Укрінформ з посиланням на транспортне об’єднання Східного регіону Австрії, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальний безкоштовний проїзд для українських біженців у громадському транспорті у Відні, Нижній Австрії та Бургенланді закінчується 30 вересня 2022 року. Екстрений (терміновий) квиток на проїзд у поїздах ÖBB видаватиметься й надалі. При цьому діє наступне правило: екстрений квиток видається переміщеним особам (біженцям), які прибувають поїздами з Чехії (в'їзд через Брецлав), Словаччини (в'їзд через Марчегг, Кітзеє) та Угорщини (в'їзд через Хедьєшхалом)", - йдеться у повідомленні.

Видача екстрених квитків (Not-Ticket) здійснюватиметься поїзними бригадами прямо в поїздах. З 1 жовтня 2022 року видача екстрених квитків у квиткових касах ÖBB припиняється.

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"Квиток дійсний упродовж 24 годин від дати видачі для подальшого проїзду на поїздах ÖBB у межах Австрії або для поїздки в Німеччину (через Пассау, Зальцбург), Швейцарію (Buchs SG) або Італію (Brennero/Brenner, Tarvisio Boscoverde), і дійсний для проїзду у вагонах другого (2-ого) класу", - зазначається у повідомленні.

Водночас з метою уникнення скрутних ситуацій, пов'язаних з новими змінами, видача попереднього типу екстреного квитка у квиткових касах і квиткових автоматах головного вокзалу Відня (Vienna Hauptbahnhof), діятиме до 9 жовтня.

У "Віденських лініях" також окремо підтвердили, що з 1 жовтня громадський транспорт у Відні став платним для переміщених осіб з України.

Нагадаємо, в Австрії знаходиться близько 88 тис. тимчасово переміщених осіб з України, які були вимушені втекти з країни, рятуючись від війни. Переважно це жінки та діти.

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