Австрійська залізниця скасувала безоплатний проїзд для українців, але під час першого в’їзду в країну квиток можна отримати без плати
Про це передає Укрінформ з посиланням на транспортне об’єднання Східного регіону Австрії, інформує Цензор.НЕТ.
"Загальний безкоштовний проїзд для українських біженців у громадському транспорті у Відні, Нижній Австрії та Бургенланді закінчується 30 вересня 2022 року. Екстрений (терміновий) квиток на проїзд у поїздах ÖBB видаватиметься й надалі. При цьому діє наступне правило: екстрений квиток видається переміщеним особам (біженцям), які прибувають поїздами з Чехії (в'їзд через Брецлав), Словаччини (в'їзд через Марчегг, Кітзеє) та Угорщини (в'їзд через Хедьєшхалом)", - йдеться у повідомленні.
Видача екстрених квитків (Not-Ticket) здійснюватиметься поїзними бригадами прямо в поїздах. З 1 жовтня 2022 року видача екстрених квитків у квиткових касах ÖBB припиняється.
"Квиток дійсний упродовж 24 годин від дати видачі для подальшого проїзду на поїздах ÖBB у межах Австрії або для поїздки в Німеччину (через Пассау, Зальцбург), Швейцарію (Buchs SG) або Італію (Brennero/Brenner, Tarvisio Boscoverde), і дійсний для проїзду у вагонах другого (2-ого) класу", - зазначається у повідомленні.
Водночас з метою уникнення скрутних ситуацій, пов'язаних з новими змінами, видача попереднього типу екстреного квитка у квиткових касах і квиткових автоматах головного вокзалу Відня (Vienna Hauptbahnhof), діятиме до 9 жовтня.
У "Віденських лініях" також окремо підтвердили, що з 1 жовтня громадський транспорт у Відні став платним для переміщених осіб з України.
Нагадаємо, в Австрії знаходиться близько 88 тис. тимчасово переміщених осіб з України, які були вимушені втекти з країни, рятуючись від війни. Переважно це жінки та діти.