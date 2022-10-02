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Гроссі запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для визволення викраденого директора ЗАЕС Мурашова, - Кулеба

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Гроссі запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для визволення викраденого директора ЗАЕС Мурашова, - Кулеба
Міжнародне агентство з атомної енергії докладає всіх зусиль для визволення викраденого окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, він провів розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та "поінформував, що Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС".

Кулеба "наголосив, що Росія має вивести війська та військову техніку зі станції".

Своєю чергою Гроссі запевнив, що "МАГАТЕ докладає всіх зусиль для визволення викраденого Росією директора ЗАЕС".

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ВСУ движутся в направлении Рубежного, Лисичанска, Кременной и Северодонецка
  • Senas Katinas 9494c432
    Лучшим усилием МАГАТЭ было бы исключение России из МАГАТЭ
  • Валентина Саюн c856325a
    Макс, потрібна карта з Золотою Балкою, Херсон. Не можу зайти. Дякую. Бережіть себе
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