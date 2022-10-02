Після визволення Куп’янська зрадники переховувалися у підвалах біля міста, - Нацгвардія
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.
"У селищах, що поблизу Куп’янська, колаборанти переховувалися у підвалах. Коли ми здійснювали перевірку території, виявляли їх та передавали у відповідні органи", - каже один із військових, який знаходиться на Харківському напрямку.
Також у перший день відбиття міста, на одному з блокпостів військовослужбовці НГУ виявили 11 окупантів, які заблукали у стороні українських захисників та вийшли в "руки" гвардійців.
Зайшовши у Куп’янськ нацгвардійці перші 3-4 дні допомагали цивільним евакуйовуватися під шквальними обстрілами, орієнтували безпечними маршрутами, аби люди не потрапили у "гарячі місця".
В Нацгвардії зазначили, що сотні дітей окупанти вивезли до Росії, буцімто до таборів відпочинку, обіцяючи батькам безпеку для їхніх дітей. Проте до сьогодні ті батьки не знають про долю своїх дітей.