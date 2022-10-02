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Кремль змінив командування ЗВО РФ

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Кремль змінив командування ЗВО РФ
Замість генерал-полковника Олександра Журавльова було призначено генерал-лейтенанта Романа Бердникова.

Про це свідчить інформація на сайті проєкту Rusprofile, який збирає ключову інформацію про всі організації РФ, інформує Цензор.НЕТ 

Згідно з інформацією, з 28 вересня керівником Федеральної казенної установи"Об'єднане стратегічне командування Західного військового командування" є Роман Бердников.  До цього командувачем ЗВО був генерал-полковник Олександр Журавльов.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, з жовтня 2021 року Бердников командував угрупованням російських військ у Сирії, а в 1991 році закінчив Київське суворовське військове училище. 

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Топ коментарі

  • Сергей Сыпко
    Кровати в публичном доме бессмысленно передвигать, если работники уже изношены
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    х*й на х*й мінять - время тєрять!
  • Линкин Парк
    Прокляття довічне й йому. сину повії й віслюка.
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