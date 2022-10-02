Кремль змінив командування ЗВО РФ

Замість генерал-полковника Олександра Журавльова було призначено генерал-лейтенанта Романа Бердникова.

Про це свідчить інформація на сайті проєкту Rusprofile, який збирає ключову інформацію про всі організації РФ, інформує Цензор.НЕТ

Згідно з інформацією, з 28 вересня керівником Федеральної казенної установи"Об'єднане стратегічне командування Західного військового командування" є Роман Бердников. До цього командувачем ЗВО був генерал-полковник Олександр Журавльов.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, з жовтня 2021 року Бердников командував угрупованням російських військ у Сирії, а в 1991 році закінчив Київське суворовське військове училище.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командувачем Чорноморського флоту РФ призначено Соколова, - росЗМІ