Росіяни перекидають на Південь України перших мобілізованих, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Про це повідомив нардеп "Голосу", який дає відсіч агресору на Півдні, Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Додатковий ресурс противника - завжди погано для поля бою. Оскільки це завжди люди в танках, з автоматами та іншій військовій техніці. Тому, якої б якості вони не були, в будь-якому разі вони будуть стріляти в нас", - пояснив він.
Також, додав Костенко, на цьому напрямку вже є перші вбиті мобілізовані росіяни.
"Проте не можу не погодитись з тим, що дійсно все залежить від якості мобілізаційного ресурсу Росії. Ми розуміємо, що перші мобілізовані з РФ вже є на Півдні України. І перші вбиті теж є. Для нас нічого не змінюється. Наша артилерія буде щільніше бити по окупантах, скільки їх би не було", - підсумував парламентар.