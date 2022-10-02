Новини • Війна, Мобілізація в РФ

Росіяни перекидають на Південь України перших мобілізованих, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

10 08430
Росіяни перекидають на Південь України перших мобілізованих, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Збройні сили України спостерігають перекидання перших мобілізованих на Південь України.

Про це повідомив нардеп "Голосу", який дає відсіч агресору на Півдні, Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Додатковий ресурс противника - завжди погано для поля бою. Оскільки це завжди люди в танках, з автоматами та іншій військовій техніці. Тому, якої б якості вони не були, в будь-якому разі вони будуть стріляти в нас", - пояснив він.

Також, додав Костенко, на цьому напрямку вже є перші вбиті мобілізовані росіяни.

"Проте не можу не погодитись з тим, що дійсно все залежить від якості мобілізаційного ресурсу Росії. Ми розуміємо, що перші мобілізовані з РФ вже є на Півдні України. І перші вбиті теж є. Для нас нічого не змінюється. Наша артилерія буде щільніше бити по окупантах, скільки їх би не було", - підсумував парламентар.

Читайте: США мають задати темпи надання зброї Україні, за ними послідують й інші союзники, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Анатолий К 65c6a92d
    Зрозуміло, Цапії не потрібні Донецьк і Луганськ, який давно ними знищений і даунбасята перетворені на ходяче зло, з них толку не буде ні Україні ні Цапії. А от південь вони будуть тримати, бо це вихід України до двох морів, це Кримський канал і це захист Крима,бо якби хтось не корчив із себе героїв, але вони дуже перелякалися, що ЗСУ підуть в Крим в короткі сроки. Укріпивши свою орду на півдні, вони будуть рухати дві групіровки - одні в бік Миколаєва, а іншу в бік Запоріжжя і постійно обстрілювати Кривий Ріг, Нікополь, Миколаїв і Одесу.
  • Welt Schmerz
    Ага, зараз. Приїдуть уночі, заберуть у ФСБ і скажуть - "Ванька ваш перед смертью бежать с поля боя пытался. Так что вы теперича семья дезертира. По новому закону жена и родители дезертира поедут без права переписки в ГУЛАГ, копать лопатой уран на руднике Медвежьеатомск-2. А детей - в режимный детдом имени Ежова, и оттуда сразу в штрафбат и на войну, кровью искупать. Такие дела, ***".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини