Лукашенко боїться участі у війні проти України та робить все, щоб Білорусь туди не вступила, - Буданов
Про це заявив глава ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Керівництво РФ намагалося умовити Лукашенка вступити у війну. Там є певний формат, який їм запропонували, на що Лукашенко у властивій йому... дуже красиво намагається "спетляти" з цього. Тобто, він і не відмовляється, і не погоджується, і робить насправді все, щоб цього не сталося", - пояснив очільник Головного управління розвідки.
За словами Буданова, Лукашенко зробив дуже багато лиха для України, оскільки надав свою територію, щоб РФ вела вторгнення в Україну і обстріли.
"Але він боїться цього (участі у війні. - Ред.). Він зробить все, щоб Білорусь туди не вступила", - додав глава ГУР МО.
За його словами, зараз Білорусь у значній частині дуже залежить від позиції Китаю:
"І вони будуть озиратися і питати виключно на Китай. Найближчим часом, напевно, і Росію перестануть питати про щось... Китай на відміну від Росії зараз дійсно впливова держава. Росія – виключно залежна територія, не більше", - підсумував Буданов.