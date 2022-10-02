Конституційний суд РФ "схвалив" незаконну анексію областей України, уже призначив "вибори в парламенти"

Конституційний суд РФ "схвалив" пакет "документів" про незаконну анексію так званих "Л/ДНР", Херсонської та Запорізької областей України, навіть призначив "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.