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Конституційний суд РФ "схвалив" незаконну анексію областей України, уже призначив "вибори в парламенти"

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Конституційний суд РФ "схвалив" незаконну анексію областей України, уже призначив "вибори в парламенти"
Конституційний суд РФ "схвалив" пакет "документів" про незаконну анексію так званих "Л/ДНР", Херсонської та Запорізької областей України, навіть призначив "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

Про це повідомляє російський пропагандистський ТАСС із посиланням на КС РФ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з постановою Конституційного суду РФ, "Л/ДНР" "увійшли" до складу Росії в статусі "республік" з російською мовою як державною.

Запорізька і Херсонська області вважаються "прийнятими" у РФ як "окремі суб'єкти зі своїми нинішніми назвами".

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Гауляйтери Херсонської та Запорізької областей будуть іменуватися губернаторами.

"Вибори" "парламентів" чотирьох окупованих українських областей мають відбутися у вересні 2023 року.

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Топ коментарі

  • KosAn30 JT26
    а кто в парламенте Лимана будет?звоню в приемную к пушилину,не берет трубку ***** мммшный)))
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Да ваащє насрать на расєю пукіна іх канстітуціонний суд іх канстітуцію... і на всє іх рєшєнія...
  • Тетяна Тать
    ви скорше визначайтеся, де парламенти будуть, в яких містах, а то як з концертом газманова у Ізюмі буде

    ЗСУ приїхало на концерт - а газманов не приїхав... шось не так у нього на роботі було мабуть

    хоч би попередив...
    Хлопці розстроїлися - капец просто!
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